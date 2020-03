Il salumificio Brizio di Venasca dona un defibrillatore portatile alla XIV Delegazione Monviso del Soccorso Alpino

Venerdì 28 febbraio l’azienda Brizio ha donato un nuovo defibrillatore portatile alla XIV Delegazione Monviso del Soccorso Alpino. Un'apparecchiatura di ultima generazione, particolarmente adatta al trasporto e all’utilizzo in ambiente impervio, ideale per gli interventi del Soccorso Alpino che in questo modo riuscirà ad essere sempre più efficace nel suo operato.



"Con questo dono - scrive La XIV Delegazione Monviso Saluzzo - l’azienda Brizio conferma la sua attenzione al territorio e al paese dove iniziò la sua attività nel lontano 1939. Un’attenzione che si materializza in investimento nel benessere e nella qualità della vita di chi vive e frequenta le valli del Monviso. Ringraziamo per il dono che diventa uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio!"