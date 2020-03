C'è anche un po' dello spirito di Ostana nel premio a Elio Germano, miglior attore al Festival di Berlino

C'è anche un piccolo pezzo della Granda, il bellissimo borgo di Ostana in Valle Po, nel grande successo ottenuto dal cinema italiano, con i due Orsi d'argento vinti al Festival di Berlino. Il premio di migliore attore è andato infatti a Elio Germano per la sua interpretazione di Ligabue in "Volevo nascondermi", di Giorgio Diritti.

Il regista bolognese ha esordito con il pluripremiato film del 2005 "Il vento fa il suo giro", del 2005. Ambientato in Valle Maira, è basato su una storia realmente capitata a Ostana e osservata dallo sceneggiatore Fredo Valla, che abita in questo splendido borgo occitano dal 1984.

Il regista Diritti e lo sceneggiatore Valla sono legatissimi ad Ostana.

Come evidenzia con grande orgoglio Uncem Piemonte, insieme, proprio nel piccolo borgo, hanno la scuola di cinema "L'aura". L’AURA Scuola di Ostana é un progetto culturale ideato nel 2012. Accanto a Giorgio Diritti, a scrivere il soggetto di "Volevo nascondermi", c'è anche Fredo Valla.

Diritti ha una casa a Ostana: "Oltre al legame con la vicenda cinematografica del Vento fa il suo giro e della scuola con Fredo Valla - evidenziava il regista qualche anno fa - a Ostana rimane la dimensione delle valli occitane piemontesi, che sono un luogo bellissimo come paesaggio, escursionismo, iniziative e voglia di fare, promuovere, iniziare. C’è tanta energia. Una bellezza che trovo anche nella valle Maira".



"Volevo nascondermi", sulla figura di Ligabue, il grande pittore naïf, è un film prodotto da Rai cinema e Palomar.