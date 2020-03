Vezza d’Alba, con un ambizioso progetto di recupero i Ceretto sistemano la collina del "Torion"

Arriva per iniziativa delle cantine Ceretto l’ambizioso progetto che dovrebbe presto consentire il completo recupero del "Torion" di Vezza d’Alba e la sistemazione del panoramico sito collinare che circonda l’edificio di località Castellero. "Faremo nuovi impianti di Arneis, insieme a frutti e a un bosco per la ricerca del tartufo"

La definitiva messa in sicurezza della struttura, che da alcuni anni è al centro di un meritorio intervento di recupero promosso in paese da un’associazione di volontari, fa infatti parte del progetto di valorizzazione.

"Il Comune - spiega il sindaco di Vezza d'Alba, Carla Bonino - aveva avviato la riqualificazione della collina in collaborazione con l'associazione Il Torion, che aveva dedicato tutte le sue risorse e il suo tempo per la valorizzazione della stessa. Quando poi la famiglia Ceretto ha presentato il progetto di riqualificazione abbiamo capito che si trattava di una grande occasione di portare un indubbio beneficio non solo a Vezza, ma a tutto il Roero, un intervento che il Comune non avrebbe potuto restaurare e realizzare con le proprie risorse".