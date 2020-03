A Monforte torna Coincidenze Teatro: l'8 marzo lo spettacolo "Buon compleanno"

Coincidenze Teatro si appresta ad andare in scena con la quinta e penultima giornata della rasssegna Monforteatro, con “Buon Compleanno” di Adolfo Marsillach, uno dei più grandi autori spagnoli contemporanei, che si chiede cosa passi nella testa di una donna nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Su questi pensieri, il regista Corrado Vallerotti ha diretto il cast della Compagnia Primoatto: Anna Chiara Busso,Luca Bertero, Donatella Boglione, Federico Raviolo, Elena Richard. “Questa volta ci impegnano con un testo comico con grandi spunti di riflessione. Una donna fa il punto della situazione della sua vita arrivata al 50esimo compleanno scandagliando i sentimenti e i rapporti che hanno caratterizzato la sua crescita. È un lavoro di grande impegno per tutti gli attori in scena che concorrono anche fisicamente a creare una scenografia viva e in movimento”, ha spiegato il regista Vallerotti.

Monforteatro è la rassegna teatrale che dal 2014 anima il bel teatro comunale di Monforte, ogni 15 giorni, da gennaio a marzo è nata grazie ad una fortunata intuizione della compagnia teatrale albese che con il comune di Langa ha una lunga amicizia: per il secondo anno la rassegna teatrale propone la formula affettuosamente definita “The-atro”, con the e biscotti offerti agli spettatori all’ingresso e nell’intervallo degli spettacoli, che iniziano alla 17 la domenica pomeriggio; l’ingresso è libero e si invita il pubblico ad arrivare un po’ prima per trovare posto e gustare una tazza di the. Nonostante lo spettacolo rimandato a causa dell’emergenza Covid 19, che ha interrotto per alcuni giorni tutti gli spettacoli in Regione, quest’anno Monforteatro ha registrato un record di ingressi nelle prime tre domeniche di rappresentazioni, iniziate a fine gennaio. Terminerà la rassegna, domenica 22 marzo “Taxi a due piazze” del Teatro del Poi, di Bra. Terminerà la rassegna, domenica 22 marzo “Taxi a due piazze” del Teatro del Poi, di Bra.

“Sono spettacoli divertenti per una domenica pomeriggio in compagnia, e li abbiamo scelti come sempre con l’intento di presentare una vetrina delle ottime compagnie amatoriali del territorio”, spiega Katya Gallesio, del direttivo Coincidenze e ideatrice della rassegna. Aggiunge la presidenta della compagnia, Daniela Scavino: “Non penso esista un teatro amatoriale e un teatro fatto da professionisti: sul palco c’è solo la passione di chi porta il proprio personaggio in scena, e gli spettatori sappiano che è sempre un lavoro fatto col cuore. Ringraziamo come sempre per il patrocinio e la collaborazione attiva il comune e la pro loco di Monforte. Vi aspettiamo numerosi, per offrirvi un the caldo e tante risate”.