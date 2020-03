Al via una settimana perturbata: temperature in media o sotto la norma

Oggi precipitazioni diffuse ovunque, con nevicate possibili anche in pianura. Pausa e a metà settimana nuova perturbazione. Temperature in media o leggermente inferiore alla norma.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Oggi lunedì 2 marzo

Cielo coperto ovunque, con piogge e abbondanti nevicate in montagna. La quota neve sarà molto variabile in funzione dell’intensità delle precipitazioni, per cui avremo la possibilità di nevicate sulle pedemontane e parte delle pianure cuneesi e torinesi, oltre alle langhe. Miglioramento a partire da ovest dal tardo pomeriggio, anche se permarranno deboli precipitazioni fino a domani sui confini alpini nordoccidentali.

Temperature massime in forte calo, con valori non oltre 3/4 °C in pianura, restano alte in Liguria, sui 10/14 °C per via delle correnti sudoccidentali.

Venti deboli/moderati da nord/nordest su pianure, fino a forti meridionali/libeccio su Liguria, forti raffiche di Foehn in serata sulle Alpi.

- Martedì 3 e mercoledì 4 marzo

Cielo in prevalenza sereno con nubi di passaggio ma senza precipitazioni. Temperature minime in diminuzione con valori compresi generalmente tra 0 e 4 °C. Possibili gelate notturne nelle valli e aree di pianura dove il cielo sarà sereno e senza vento.

Massime in aumento fino 12/15 °C. Venti generalmente deboli settentrionali su pianure, da moderati a localmente fori su Liguria. Qualche raffica di Foehn sulle Alpi solo domani in mattinata.

- Da giovedì 5 marzo

Nuova fase di maltempo molto simile all’attuale con piogge e nevicate in montagna diffuse un po’ ovunque per l’intera giornata di giovedì. Da venerdì graduale miglioramento che dovrebbe estendersi anche al weekend, ma le temperature rimarranno stazionarie o localmente in leggero calo nelle massime.