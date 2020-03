Asfaltata la pista ciclabile di corso Marconi a Cuneo: l'apertura in primavera

Si sono decisamente allungati i tempi di realizzazione della pista ciclabile di corso Marconi a Cuneo, collegamento tra l’altipiano e l’Oltre Gesso. Dal previsto mese di novembre 2019 si andrà alla prossima primavera.

Il più è fatto. Nei giorni scorsi è stata completata la bitumatura del fondo. Nei mesi scorsi sono stati piantati 42 platani, in sostituzione di quelli abbattuti, per lo più a fine vita. Ancora non è stata piantata la siepe che costeggerà la pista dal lato della ripa.

La pista ciclabile parte dall'ascensore panoramico e percorre tutta la strada per arrivare al ponte e andare verso l'Oltre Gesso. Ha una larghezza di 3,40 metri. Per realizzarla si è dovuto procedere con una minima riduzione della carreggiata. Restano i parcheggi dal lato opposto a quello della pista.

Le auto in arrivo da corso Marconi, per entrare in via Porta Mondovì, dovranno percorrere tutta la rotonda, in quanto è stata eliminata la spigolosa curva a destra che immetteva direttamente sulla strada degli impianti sportivi.

L’intervento, progettato dagli architetti Andrea Girard, Guido Cremaschi ed Enrica Saglia, è affidato alle Opere edili di Gamba Igor s.a.s di Perloz (Aosta). Importo totale: 229.000 euro.