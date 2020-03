Boves, al via la ristrutturazione interna dell’Auditorium Borelli

Nel 2019, su decisione dell’Amministrazione Comunale, sono stati avviati dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Auditorium Borelli, con l’obiettivo, oltre che di rimettere in sicurezza la struttura dopo il crollo di una parte del soffitto, di rinnovare completamente i locali, in modo da permetterne un utilizzo più funzionale.

Sono già stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico, lavori edili per la creazione di una saletta Foyer e di una saletta riunioni, con realizzazione di un nuovo controsoffitto e posa di pannelli fonoassorbenti, e di un varco nella zona palco per semplificare la movimentazione del pianoforte a coda

Il progetto di ristrutturazione interna dell’Auditorium è stato sottoposto al parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed attualmente sono in fase di definizione i lavori di completamento che saranno appaltati nel breve. L’intervento vedrà l’adeguamento alla normativa antincendio, la sostituzione, con uno nuovo in vetro, del parapetto esistente in galleria e la realizzazione di un nuovo palco.

È invece in corso di esecuzione la procedura di affidamento per la fornitura e posa di un nuovo sistema audio-video e dell’impianto luci, tra cui nuovi faretti scenici.

Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero essere completati per l’estate 2020, in modo da permettere la riapertura del Borelli per la nuova stagione.

“'L’Auditorium Borelli - dichiarano il sindaco Maurizio Paoletti ed il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici Matteo Ravera - è in assoluto la sala più utilizzata di Boves, con appuntamenti che si succedevano quasi ogni sera, alcuni anche non così confacenti al posto. Con questo intervento vogliamo restituire un luogo nuovo, per dotare finalmente la città di uno spazio polifunzionale per rappresentazioni teatrali, spettacoli, concerti o conferenze. Dopo i primi lavori di messa in sicurezza e di consolidamento della controsoffittatura, stiamo adesso procedendo con la risistemazione degli impianti, la tinteggiatura, l’adeguamento agli standard antincendio, la sostituzione di sedie e palco e la realizzazione di una nuova saletta, in modo da garantire uno spazio non solo sicuro, ma con una nuova veste, capace di ridare prestigio e decoro alla sala. Vogliamo insomma, dopo oltre 25 anni dall’ultimo intervento, riportare il Borelli agli antichi fasti, con beneficio per tutta la città.”