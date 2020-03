Bra, domenica 1° marzo a pulir sentieri nel Roero con la Scuderia del Bandito

In tempi passati la gente viaggiava a piedi, a dorso di mulo oppure a cavallo, tra mille difficoltà, lungo sentieri e strade tortuose, raramente selciate, niente a che vedere con l’invidiabile rete stradale di oggi.

È successo domenica 1° marzo, come testimoniato da un post su Facebook: “ Oggi abbiamo avuto con noi il manipolatore della sega, pulendo così alcuni sentieri”. Un messaggio per richiamare l’attenzione dei cittadini e degli amministratori pubblici al valore dei sentieri e delle aree protette per la loro frequentazione, tutela e valorizzazione.