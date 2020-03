Mondovì: "fioriscono" i primi orti urbani

Con l'appropinquarsi della primavera, cominciano a colorarsi i primi orti urbani di Mondovì, ubicati in via Petrarca, nell'area all'incrocio con via San Rocchetto: trattasi, nel dettaglio, di 28 appezzamenti da sessanta metri quadrati e di altri 8 da 30 metri quadrati.

"Gli orti urbani cominciano a prendere forma - ha commentato entusiasta Erika Chiecchio, assessore all'Ambiente del capoluogo monregalese -. Si vanga pensando già ai frutti che ci regalerà questo pezzo di terra. Un ragazzo, due giovani papà e un distinto signore ci raccontano questa loro prima esperienza a contatto con la terra: la fatica unita alla speranza che questo clima impazzito regali loro un po' d'acqua per ammorbidire le zolle. E noi qui con loro a inventarci un futuro diverso per la nostra bella città".

Nel frattempo, ne approfittiamo per rilanciare l'invito che l'amministrazione comunale aveva rivolto nei mesi scorsi alla cittadinanza: "È ancora possibile, nonostante il bando valido per i prossimi cinque anni sia scaduto, presentare richiesta di assegnazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, infatti, eventuali orti liberi (perché non ancora assegnati, per rinuncia dell'assegnatario o per revoca da parte del Comune) verranno riassegnati prendendo in considerazione in primis le domande non precedentemente soddisfatte nell'ambito dell'ultimo bando quinquennale, in secondo luogo quelle pervenute a bando scaduto".

Dunque, un tentativo può ancora essere fatto: a tal proposito, eventuali chiarimenti possono essere richiesti al dipartimento tecnico municipale (area Patrimonio), telefonando allo 0174/559241 dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 (il martedì e il venerdì anche in orario pomeridiano, dalle 14 alle 17).