Mondovì: il ricordo di Lidia Rolfi per la Festa della Donna

"Un amalgama di ricordi, immagini e riflessioni per omaggiare Lidia Rolfi, salita tristemente agli onori delle cronache nello scorso mese di gennaio per un’orrenda scritta antisemita apparsa sulla sua porta di casa".

Con queste parole il collettivo "Coolturing" e l'associazione culturale "Gli Spigolatori", in collaborazione con il Centro Studi Monregalesi e la Delegazione di Cuneo dell'A.I.C.C., hanno presentato l'appuntamento in programma alle 17.30 di sabato 7 marzo presso la sala comunale delle conferenze Capitano Luigi Scimé e denominato "Qui non crescono i fiori. Lidia Rolfi, storia di una donna".

Un evento patrocinato dal Comune di Mondovì e ideato per la Festa della Donna, mediante il quale si intende ripercorrere la vita, il coraggio e l'esempio della staffetta partigiana deportata a Ravensbrück.

"Accanto alle suggestioni di chi l'ha conosciuta - hanno spiegato gli organizzatori -, anche la proiezione del film 'Innamorate della libertà' di Remo Schellino ed Erika Peirano. Prenderanno inoltre parte alla giornata Giuliana Bagnasco, Rossella Durando, Piergiorgia Oderda, Erika Peirano e Valentina Sandrone".

L'effettiva realizzazione dell'iniziativa (a ingresso libero) dipenderà ovviamente dalle disposizioni istituzionali emanate in seno all'emergenza Covid-19. Per informazioni ed eventuali prenotazioni, scrivere al seguente indirizzo: coolturing@gmail.com.