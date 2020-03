Nuovo look per la Farmacia Municipale N° 2 di Fossano

La farmacia Municipale n. 2, di via Marconi 65 ha subito un restyling totale dei locali per essere al passo con i tempi. Grazie alla collaborazione del parroco della chiesa di S. Antonio che ha provveduto alla sostituzione della porta e all’adeguamento a norma dell’impianto elettrico, oggi la Farmacia è pienamente operativa.

L’azienda speciale ha provveduto alla sostituzione di tutti gli arredi e alla tinteggiatura dei locali per meglio offrire il servizio anche con l’allestimento di uno spazio da dedicare all’auto analisi. I lavori sono stati eseguiti velocemente ed in buona collaborazione con gli uffici amministrativi e lo staff dei farmacisti. L’investimento dedicato alla farmacia ammonta indicativamente ad oltre € 45.000.

“Un particolare ringraziamento va al Parroco Don Sergio che ha dato la piena disponibilità alla realizzazione del progetto ed a tutto il personale di ASM che, ognuno per il proprio compito, ha fatto si che la farmacia sia stata rinnovata ed operativa in tempi brevissimi” ha detto l’amministratore unico dell’Azienda Speciale Multiservizi Luigi Campanella “Un augurio a chi proseguirà il lavoro di pubblico servizio ed in particolare alle farmaciste, Mastria, Bonelli e Manassero”.