San Michele Mondovì: inaugurato il centro medico, al via anche una nuova attività commerciale

Giornata importante quella di oggi, lunedì 2 marzo 2020, per la storia recente del Comune di San Michele Mondovì, che registra alcune importanti novità: in primis, l'apertura del nuovo centro medico nei locali dell'ex biblioteca.

Un'operazione che Targatocn.it aveva già annunciato lo scorso 11 febbraio e portata ora a compimento con il benestare dell'Asl Cn1 e della Regione Piemonte, come testimoniano i numerosi dialoghi intercorsi fra l'amministrazione municipale e diversi rappresentanti dei due enti.

Inoltre, sempre nel cuore di San Michele Mondovì è stata inaugurata un'attività commerciale inedita, che sostituisce il precedente panificio.

"Diamo il benvenuto al nuovo esercizio insediatosi in centro paese e all'apertura del polo medico situato presso il centro incontri, il quale sarà utilizzato da tre medici di base - ha dichiarato il sindaco, Domenico Michelotti -. Tutto questo è rivolto all'erogazione di un miglior servizio nei confronti della nostra comunità. L'amministrazione tutta augura buon lavoro a entrambi".

Non solo: anche la lavanderia cittadina ha passato il testimone e per questo il primo cittadino "ringrazia la storica proprietaria Lidia e augura un futuro prospero alla signora Angela che le subentra". Per poi concludere: "È molto bello vedere che le serrande in paese non rimangano abbassate, significa che San Michele Mondovì, anche in questi periodi complicati, c'è e risponde presente".