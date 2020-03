Scuole chiuse e bambini da gestire: a Cuneo le mamme si organizzano per darsi una mano

Tempi di Coronavirus e scuole chiuse. Si attende di sapere se la chiusura, per ora prevista solo per oggi e domani, verrà prorogata a tutta la settimana in corso.

Il che significa, per centinaia di famiglie, dover gestire un'organizzazione davvero complicata. C'è chi ha i preziosissimi nonni, c'è chi può lavorare da casa ma c'è anche chi non sa dove sbattere la testa.

Ed ecco che, in momenti come questi, si ricorre alla solidarietà e all'aiuto reciproco.

E' il caso di Eva, mamma di una bambina di 8 anni, che frequenta la terza elementare in una scuola primaria della città di Cuneo. "Oggi sono a casa con mia figlia e con altri due bimbi", ci scrive. "Domani toccherà ad un'altra mamma gestire tre o quattro bambini. Poi speriamo che mercoledì riaprano le scuole. Se non facciamo così è il delirio. La mia famiglia vive lontano, ma per fortuna ho tante amiche e ci stiamo dando una mano".

I bambini fanno un po' di compiti, giocano, guardano un po' di televisione e si tengono compagnia. "Io riesco a lavorare da casa, fortunatamente posso. Quando capitano queste cose è fondamentale avere una rete di relazioni con persone di fiducia. Se ne comprende davvero il valore".