Porte e finestre smaltite direttamente in strada: l’ultima frontiera dell’inciviltà nelle campagne albesi

Mentre Langhe e Roero si preparano a un nuovo appuntamento con "Visita Ama Rispetta", meritoria iniziativa che, ormai giunta alla sua terza edizione, coinvolge decine di gruppi volontari in iniziative di pulizia del nostro territorio (l’appuntamento è per domenica 8 marzo) -, quelle stesse colline che dal 2014 sono entrate a far parte del prestigioso elenco di beni tutelati dall’Unesco sono divenute il teatro dell’ennesimo episodio di incomprensibile inciviltà.



A darne conto è l’assessore albese Marco Marcarino, nella giunta guidata da Carlo Bo delegato a Sicurezza e Ambiente, che denuncia l’abbandono abusivo di ingombranti – addirittura serramenti, bellamente scaricati sul ciglio della strada – avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in zona Magliani, nella frazione albese di Scaparoni.



Un episodio che fa seguito ad altre deprecabili manifestazioni di inciviltà segnalate anche da queste pagine con riguardo ad altre vicine zone: dalle periferie albesi, dove particolarmente interessate sono le campagne zone sottostanti il ponte sul Tanaro e gli svincoli della tangenziale, alla discarica abusiva sotto il ponte di Neive fatta recentemente rimuovere dal Comune langarolo, sino all’intervento sollecitato dalle Amministrazioni di Guarene e Castagnito relativamente a un’altra zona teatro di ripetuti abbandoni di rifiuti e ingombranti nella zona che, al confine tra i territori dei due centri roerini, costeggia l’attraversamento dell’autostrada Asti-Cuneo.



"Se qualcuno avesse venduto i serramenti a questo 'signore' si faccia avanti anche tramite Messenger", è l’appello di Marcarino, che nell'attesa di individuare – tramite le indagini delle Polizia Municipale – il responsabile di questo scempio rilancia sulla bontà del progetto col quale lo stesso assessore punta a estendere la videosorveglianza cittadina a quartieri e frazioni.