Zonta Saluzzo: Barbie in look carriere "maschili" alle scuole materne per aiutare le bambine a diventare ciò che desiderano

Il club Zonta Saluzzo ha appena terminato la consegna nelle scuole materne della città, di sei bambole Barbie della linea "Carriere".

"Non solo per le attività di gioco – sottolinea la presidente de sodalizio Anna Maria Gavatorta - ma per regalare sogni grazie a questa bambola, con la quale le bambine di tutto il mondo giocano a “fare le grandi”.

Insieme a materiali audiovisivi le sei Barbie: astronauta, pilota, calciatrice, cronista, candidata politica, vigile del fuoco o chef, hanno la mission di aiutarle fin da piccole a realizzare il proprio futuro, anche in carriere professionali maschili o Stem, spesso ostacolate da stereotipi di genere.

Il club saluzzese sostiene infatti il progetto internazionale lanciato dalla casa produttrice per i 60 anni della bambola, per combattere il cosiddetto “Dream Gap".

Un fenomeno di portata mondiale fatto emergere da studi scientifici, secondo il quale le bambine dall’età di cinque anni, iniziano ad auto-limitare le proprie capacità e a dubitare del proprio potenziale, smettendo di credere di poter fare ciò che desiderano, per il fatto di appartenere al genere femminile.

Le bambole sono state acquistate con il ricavato della cena degli auguri di Natale dedicato al progetto.

La linea “Carriere Stem”della fashion doll più famosa al mondo vuole creare modelli di ruolo per stimolare le giovani donne del domani a sognare alla grande: “Puoi essere tutto ciò che desideri” ha sottolineato la presidente.

“Barbie è stata icona moda e si è cimentata in 200 carriere, abbattendo barriere linguistiche e socio-culturali - ricorda- cambiando look e interpretando donne che hanno lasciato un segno nella storia. E’ stata ballerina, veterinaria, medico, poliziotta, soldato. E’ stata in corsa alla Casa Bianca, ambasciatrice Unicef, Frida Kalho, la fisica Katherine Jonshon, l’aviatrice Amelia Earharat, icona zontiana.

Barbie ha indossato la tuta di astronauta già nel 1965, quattro anni prima dello sbarco sulla luna e prima di impersonare, lo scorso anno, Samantha Cristoforetti.

Proprio la Barbie Cristoforetti è nata per sensibilizzare sul tema della differenza di genere, degli stereotipi e del Dream Gap che il nostro club sostiene".