Atto vandalico a Mondovì: infranti parzialmente i vetri della galleria tra via Saluzzo e via Alba

Mondovì, nelle scorse ore, ha registrato un nuovo atto vandalico ai suoi danni, peraltro prontamente segnalato dall'ecovolontario (nonché sette volte campione italiano di volo in mongolfiera) John Aimo, che ha reso noto l'accaduto sugli spazi virtuali di Facebook.

"Complimenti allo sportello del cittadino del Comune - ha scritto -. Ieri sera (lunedì, ndr) attraverso l'applicazione 'Municipium' ho segnalato il danno provocato dai soliti teppisti alle vetrate presenti all'interno dell'orribile 'galleria' tra via Saluzzo e via Alba, nell'edificio delle ferrovie. Stamattina c'era già un tecnico comunale per la verifica".

Una solerzia particolarmente apprezzata da Aimo, che abbiamo raggiunto telefonicamente per ottenere ulteriori dettagli in merito all'accaduto: "A infrangere le mattonelle di vetro è stata una banda di ragazzini, presumo con una pietra alquanto voluminosa o con un martello. Ora sono rimasti dei buchi taglienti per via delle schegge non frantumate, con il rischio di ferirsi seriamente".

La zona della stazione ferroviaria di Mondovì, denuncia Aimo, non è nuova a episodi di questa natura: "Nelle scorse settimane ho assistito personalmente a scene ignobili. Si va dai bidoni lanciati in mezzo ai binari, alle persone che urinano in pubblico o che percorrono l'atrio in bicicletta. Gesti da condannare fermamente".

Malgrado il quadro sia tutt'altro che positivo, una nota positiva c'è: l'app "Municipium" funziona, eccome se funziona. "Già in passato mi è capitato di segnalare pali della luce caduti o segnaletica stradale divelta - ha chiosato John Aimo -. Il Comune di Mondovì ha sempre risposto e agito con solerzia, tenendomi aggiornato sulle tempistiche dei vari interventi e sulla loro conclusione". Un chiaro esempio di come una buona amministrazione passi anche e soprattutto dalla smartizzazione della città.