Cordoglio per la morte di Pino Balocco, storico commerciante di vini e calciatore nella città degli Acaia

Cordoglio a Fossano per la morte di Giuseppe (Pino) Balocco, uomo molto conosciuto e benvoluto per la gentilezza e l’etica che hanno caratterizzato tutta la sua vita nella città degli Acaia, ma anche come commerciante e calciatore negli anni gloriosi del Fossano Calcio.

E’ deceduto ieri, domenica 1 marzo all’ospedale di Savigliano. Classe 1927, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 31 marzo.

Fino agli anni ’80 era stato produttore e commerciante di vini nella storica ditta di famiglia: la “ Balocco Sebastiano & Figlio” di via Dante. Ma anche protagonista di un pezzo di storia del calcio cittadino, quando la squadra, che allora si chiamava U.S. Fossanese, militava in serie C e si piazzò al secondo posto nel Campionato del 1947, elogiata da tutti media italiani.

Pino Balocco era terzino sinistro e giocò con grandi campioni di allora, fino ai primi anni ’50. Amava ricordare quando nel 1948, per l’inaugurazione del Comunale di corso Trento. venne chiamato il Grande Torino per la prima partita e lui marcò stretto Silvio Piola, il massimo goleador italiano, una delle leggende del calcio eroico a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, che si complimentò per il suo gioco.

Balocco è stato anche nel direttivo del circolo Sporting club Fossano, che ha sempre frequentato.

Vedovo di Fernanda Orengo, lascia la figlia Gabriella, il figlio Sebastiano con la moglie Simonetta e il nipote Giulio.

Il rosario questa sera alle 18 in Duomo, il funerale domani, martedì 2 marzo, alle 14,30 sempre nella Cattedrale.