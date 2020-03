Marzo riporta la neve in Granda, accolta con soddisfazione nei comprensori sciistici (FOTO)

Così come annunciato dalle previsioni, la neve è tornata stamane (lunedì 2 marzo), nelle Valli del Monviso come in altri parti della Granda.

Sino a poco fa le precipitazioni nevose interessavano soltanto le località in quota, come Crissolo o Pontechianale. Da qualche minuto, invece, un ulteriore abbassamento delle temperature portato la neve anche più in basso, dove prima stava invece piovendo.

A dispetto delle previsioni meteo non nevica invece ancora in Alta Langa, dove anche sopra i 500 metri di altitudine campagne e noccioleti sono per adesso bagnati da una pioggia comunque ben accolta, considerato il lungo periodo di siccità che ha interessato queste colline.

Il ritorno della neve, nelle località sciistiche, è accolto con estrema soddisfazione. La stagione sciistica 2019-2020, infatti, ha fatto affidamento sino ad oggi sulle abbondanti nevicate di fine novembre e su alcune precipitazioni nevose di dicembre. L’accumulo di coltre bianca al suolo, compresso con il lavoro de i gatti delle nevi, ha permesso di sciare ininterrottamente sino ad oggi, ma lo strato di neve stava iniziando in alcuni punti a scarseggiare.

Le precipitazioni di oggi (in alta Valle sono previsti una ventina di centimetri di neve al suolo) potrebbero dare “manforte”, andando colmare le prime carenze di neve sulle piste, garantendo una prosecuzione della stagione sciistica.

Con le nevicata buone notizie anche in termini di rischio incendi boschivi (elevato al grado massimo da tempo) e – ovviamente – per le “riserve” idriche in vista dell’estate.