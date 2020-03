Spento l’incendio all’interno del capannone per l’allevamento di polli a Murazzo di Fossano

Ci sono volute due ore di lavoro, per i Vigili del fuoco, ma l’incendio divampato in un capannone adibito all’allevamento di polli a Murazzo di Fossano è stato domato.

Si apprende che, all’interno della struttura, era stato posizionato, a terra, un pagliericcio nuovo, per ospitare gli animali in allevamento che sarebbero dovuti arrivare in questi giorni. All’interno della struttura era presente anche un sistema di riscaldamento.

Per cause ancora in fase di accertamento sono divampate le fiamme, che hanno interessato il materiale posto a terra, senza intaccare la struttura del capannone. Come già anticipato dal nostro giornale ieri sera, non ci sono animali coinvolti nel rogo.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Fossano, quelli di Cuneo con l'autobotte, Morozzo con l'APS (auto pompa serbatoio) e Busca con un'altra autobotte.