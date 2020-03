Marzio Carrara, sta trasformando Bergamo nella capitale del settore grafico e della stampa su carta

Bergamo, a dispetto della crisi economica e dell’andamento nazionale, è prossima a essere eletta capitale della stampa e della grafica su carta. Il fautore di questa ascesa si chiama Marzio Carrara, un dinamico imprenditore bergamasco che, insieme ad alcuni soci minoritari, sostiene il settore grafico alimentandolo con una serie di acquisizioni e investimenti tecnologici mirati, che derivano dalla fusione di più aziende. Il frutto di questa joint venture ha preso il nome di Boost, un termine inglese scelto da Marzio Carrara stesso per definitre la mission aziendale: un incremento, una spinta, un’accelerazione verso il futuro.

Grazie ad una capacità imprenditoriale fuori dal comune e una perseveranza senza eguali, il destino di Marzio nel 1999 era già segnato, quando il padre Carlo gli affidò le redini dell'azienda familiare Cpz, una sfida non facile alla soglia del nuovo millennio. Ma è solo nel 2017 che Boost prende forma e si concretizza attraverso una serie di acquisizioni e fusioni, che vanno oltre i confini nazionali.

Da una piccola realtà locale come poteva essere la Cpz, Marzio Carrara ha trasformato il suo core-business in una complessa costellazione di aziende suddivise tra le sedi produttive italiane e le filiali estere che insieme, contano quasi 2000 dipendenti.

L'ascesa è stata veloce e mirata, infatti, nel 2018 ha rilevato Arti Group, per poi passare a Eurograve e al Nuovo Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo, specializzato nella stampa offset, in riviste, libri e cataloghi. Nello stesso anno Carrara ha acquistato anche Lediberg Spa, società leader mondiale per la produzione di agende e notebook che versava in difficoltà economiche. A fine 2019 anche l'azienda familiare Cpz viene inglobata nella Boost Spa creando così un vero e proprio colosso in grado di gestire tutta la filiera produttiva della cartotecnica e imponendosi tra i principali produttori mondiali di agende, calendari e notebook. Sta di fatto che oggi Marzio Carrara, grazie a queste abili mosse imprenditoriali, sia a capo di una delle più importanti aziende del settore grafico e della stampa su carta con ben quattro siti produttivi in Italia e diverse filiali nel resto del mondo.

Boost oltre a offrire una vasta gamma di agende e taccuini, si contraddistingue dai suoi competitors proponendo sul mercato prodotti di alta qualità, personalizzati e con un “Italian Mood”, claim dell'azienda, che oltre a richiamare il “Made in Italy” pone l’attenzione soprattutto sulla cura dei dettagli e dell’elemento estetico dei prodotti del marchio, nella convinzione che debbano essere sicuramente utili ma anche belli, piacevoli e curati. Boost è infine il frutto di una tecnologia all'avanguardia eco-sostenibile che pone un occhio di riguardo all'ambiente.