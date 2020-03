Quattro morti sul lavoro in Granda da inizio 2020, la CGIL e Fillea: "Il tema della sicurezza nei cantieri edili è una priorità"

Nella settimana dove il tema centrale è stato il Coronavirus, un altro gravissimo infortunio sul lavoro ha causato l'ennesima morte di un lavoratore edile nella nostra provincia. Un'altra inaccettabile tragedia che colpisce un operaio, la sua famiglia, e che si somma alle troppe morti sul lavoro che la cronaca quotidiana ci consegna.

Oltre al cordoglio e alla vicinanza alla famiglia, non possiamo non ribadire l'urgenza di affrontare il tema della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili come priorità non più rinviabile. Un cantiere non può essere il luogo dove tutto può accadere, servono regole certe e controlli, è necessario intervenire per garantire sempre maggiore sicurezza.

È da tempo che sosteniamo l'urgenza di intervenire sul meccanismo di rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), sulle regole degli appalti e dei subappalti. Naturalmente le responsabilità saranno valutate dagli organi competenti, ma resta il fatto che un'altra persona è morta mentre lavorava, e non è tollerabile in un paese civile, come non è accettabile sostenere che si tratti sempre di fatalità.