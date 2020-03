"8 marzo e dintorni 2020” a Cuneo: confermate tutte le iniziative tranne le visite guidate per le scuole

Si segnala che tutte le iniziative della rassegna “8 marzo e dintorni” si svolgeranno regolarmente, ad eccezione di “Scuole alla scoperta della città”, le visite guidate riservate agli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di Primo Grado (in osservanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020).

Si parte quindi giovedì 5 marzo con la presentazione del libro “Classe III B. Cleonice Tommasetti vita e morte”, in programma alle ore 17.30 al Museo Casa Galimberti, e con la proiezione (ad ingresso gratuito) del film “Dio è donna e si chiama Petrunya” alle ore 21 al cinema Monviso.

Venerdì 6 marzo, alle ore 17.30 nel Salone d’Onore del Municipio, si terrà l’incontro “(Dis)parità salariale uomo donna”. Ne discutono l’on. Chiara Gribaudo, relatrice del disegno di legge sul tema, Giuliana Cirio - Direttrice Confindustria Cuneo, Milena Viassone, Coordinatrice del Campus di Management e Economia – Università di Torino e Sede di Cuneo. Modera Sara Tomatis , CPO Ordine Avvocati Cuneo.

Confermate, con posti ancora disponibili, le visite guidate gratuite “Donne alla scoperta della città” e “Con gli occhi dei bambini”, passeggiata per mamme e bambini (5-12 anni) alla scoperta di Cuneo e delle storie di donne, di mamme, di scrittrici e cantanti, di eroine coraggiose, inclusa visita al Museo Casa Galimberti. [Prenotazioni obbligatorie, entro venerdì 6 marzo alle ore 13 - tel. 0171 696206 - 698749 - info@cuneoalps.it]

Ancora disponibili alcuni biglietti gratuiti (in distribuzione presso l’URP comunale, in via Santa Maria 1), per lo spettacolo BUON APPETITO! della Compagnia Genovese Beltramo - drammaturgia di Michele Perriera, in programma domenica 8 marzo alle ore 21 al Teatro Toselli.

Il programma completo della sedicesima edizione di “8 marzo e dintorni” e le presentazioni dei singoli appuntamenti sono disponibili all’indirizzo web http://www.comune.cuneo.it/socio-educativo-e-pari-opportunita/pari-opportunita/8-marzo-e-dintorni.html

Tutte le iniziative sono organizzate in collaborazione con gli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Cuneo e sono ad ingresso libero (salvo diversa indicazione).