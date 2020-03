Bra, l’attore Paolo Giangrasso ospite in sala al cinema Impero per presentare “Permette? Alberto Sordi”

Lunedì 2 e martedì 3 marzo, alla proiezione delle 20.45, l’attore Paolo Giangrasso sarà ospite in sala al Cinema Impero di Bra (via Vittorio Emanuele II, 211, infotel: 345/1249991) per salutare il pubblico e presentare “Permette? Alberto Sordi”, film nel quale veste i panni del fratello dell’amato comico romano, al quale la pellicola è dedicata.

Il film, distribuito nelle sale nell’anniversario della morte di Sordi, arriverà in chiaro su Rai Uno a partire dal 21 aprile, mentre è tutto pronto per festeggiare il 100 anni dalla nascita.

Diretto da Luca Manfredi, “Permette? Alberto Sordi” parte dagli anni Trenta per raccontare gli esordi, le amicizie, gli amori e tanti aneddoti della vita di Albertone e del suo debutto nel mondo dello spettacolo.

Nel cast troviamo, oltre a Giangrasso, Edoardo Pesce nel ruolo di Alberto Sordi, Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Martina Galletta nel ruolo di Giulietta Masina, Francesco Foti nel ruolo di Vittorio De Sica, Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi, Paola Tiziana Cruci nei panni della mamma di Sordi, Luisa Ricci e Michela Giraud sono, invece, le sorelle di Sordi. Giorgio Colangeli fa un’amichevole partecipazione nel ruolo del padre.

A 17 anni dalla scomparsa, il ricordo di Sordi è più vivo che mai, poiché il suo sorriso, i suoi film, il suo talento senza tempo sono scolpiti nel cuore del suo affezionato pubblico. Protagonista di capolavori come Il Marchese del Grillo, Il Tassinaro, Un Americano a Roma, Sordi è immortale, per tutti, grandi e piccini.