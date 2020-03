Slittano le anteprime cuneesi di "A riveder le stelle", il nuovo film dell'albese Emanuele Caruso

Come da programma, il film sarà dunque in sala dal 5 all'11 marzo.

Obiettivo Cinema è tra le pochissime realtà in Italia a non rimandare l'uscita, anche perché il film tratta esattamente le dinamiche che stiamo vivendo in questo momento storico. “Non è stato per nulla semplice prendere questa decisione – dichiara il regista e produttore Emanuele Caruso - ma ci sembrava un segnale forte da dare. Un modo per fare, anche noi, la nostra parte. E poi, come giusto che sia, la parola spetterà al pubblico”.