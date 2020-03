Da oggi, lunedì 2 marzo, è attivo il nuovo Call Center regionale per prenotare visite mediche in tutto il Piemonte

Da oggi, lunedì 2 marzo, è attivo il nuovo Call Center regionale al numero verde 800.000.500 per prenotazioni, disdette, modifiche di visite ed esami ambulatoriali in tutto il Piemonte. Il numero vale anche per chi chiama da cellulare.

Le prime novità di cui gli utenti potranno beneficiare già da lunedì 2 marzo sono l’ampliamento degli orari del servizio di prenotazione telefonica/Call Center che è attivo dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica - escluse le festività nazionali) e l’avvio del servizio di prenotazione “on line”, tramite APP “Cup Piemonte” per dispositivi mobili, scaricabile da Google Play o Apple Store, offrendo un servizio più ampio.

Si ricorda che per prenotare per conto del Servizio Sanitario Nazionale occorre essere in possesso della seguente documentazione:

• Ricetta elettronica redatta dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o specialista del Servizio Sanitario Nazionale (la richiesta ha una validità di 180 giorni)

• Codice Fiscale / Tessera Sanitaria (Team).