Endometriosi, se ne parla a Cuneo il 9 marzo

In occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Weekend dedicato alla ginecologia. In tutto il territorio nazionale, oltre 200 ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile dal 6 al 9 marzo con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale promuovere la consapevolezza e la corretta informazione in merito ai disturbi fisici femminili e ai cambiamenti psico-emotivi che derivano dalla menopausa.

A Cuneo lunedi 9 marzo, dalle ore 17 alle 19, è in programma un evento sul tema “Endometriosi: conosci, previeni, cura”, nel salone d’onore del Municipio (via Roma 28). L’iniziativa è organizzata da Asl CN1 e Azienda ospedaliera S. Croce e Carle, in collaborazione con le Pari Opportunità del comune di Cuneo e l’associazione “Donne endometriosi Salute” (ADES) di Savigliano.

L’evento è rivolto alla popolazione ed è gratuito.

Info: nei giorni feriali dalle 9 alle 12 ai numeri 0171.642742 – 0171.450186.