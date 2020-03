Scuole chiuse e igienizzazione dei locali in corso anche in Granda: famiglie, studenti e docenti attendono la decisione definitiva sulla riapertura

Contestualmente, come sta avvenendo in queste ore, il personale ATA e la Protezione Civile - grazie allo stanziamento di risorse economiche ad hoc - stanno provvedendo all'igienizzazione dei locali.

“ È una decisione - ha detto il governatore Alberto Cirio durante il punto stampa tenutosi ieri - presa per una questione di cautela. Siamo una regione che confina con la Lombardia, c’è uno scambio di docenti e studenti significativo. Sarebbe una decisione illogica e controproducente chiudere le scuole in Lombardia e tenerle aperte in Piemonte ”.

Intanto l'ultimo aggiornamento consegnato al bollettino delle 10 del mattino di oggi segnala 51 casi positivi in regione, di cui 12 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva, oltre a 37 in isolamento fiduciario domiciliare. Continuano a non esserci, per fortuna, casi nella provincia di Cuneo.