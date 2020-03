Coronavirus, portati a 200 i posti di terapia intensiva in Piemonte e acquistati caschi per la ventilazione

"Il sistema sanitario piemontese al momento sta reggendo, ma dobbiamo contenere la diffusione del virus". Risponde così il presidente della Regione Alberto Cirio ai giornalisti, evidenziando come l'emergenza in atto sia sanitaria e non politica.

"Abbiamo portato a 200 i posti letto di terapia intensiva in Piemonte e abbiamo acquistato dei caschi di ventilazione che sopperirebbero, almeno in parte, al bisogno di una terapia di aulisio alla respirazione".

Sul fronte medici in pensione, Cirio specifica che è stato fatto un censimento e sono stati contattati tutti, via email, per preallertarli e chiedere un'eventuale disponibilità.

Il Piemonte si sta quindi attrezzando per fronteggiare la situazione, qualora peggiorasse.

Saliti a 51 i casi risultati positivi in Piemonte: 37 ad Asti, 3 a Novara, 6 a Torino, 1 a Vercelli, 4 nel VCO. Di questi, 7 sono ricoverati nell'ospedale di Asti (uno in Terapia intensiva), 3 a Novara, 3 all’Amedeo di Savoia di Torino, 1 a Vercelli (in Terapia intensiva). Sono invece 37 le persone in isolamento fiduciario domiciliare.

Finora sono 375 i tamponi eseguiti in Piemonte, 307 dei quali risultati negativi. Sono in corso di verifica 12 casi. Dall’Istituto superiore di sanità è stato al momento confermato un solo caso, sui 51 complessivi, per gli altri si attende ancora il responso dello stesso istituto.

Al momento, risulta ancora precauzionalmente chiuso il Pronto soccorso di Tortona, in attesa dell’esito del test su una persona che si era presentata al triage manifestando i sintomi del “caso sospetto”.