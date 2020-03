In piazza Galimberti i due equipaggi cuneesi esclusi dal Panda Raid 2020 per il rischio Coronavirus

In piazza Galimberti i due equipaggi cuneesi che avrebbero dovuto partire per il Panda Raid 2020, al quale gli italiani non potranno partecipare. Tutto per il Coronavirus. L'organizzazione, dopo aver invitato gli italiani a ritirarsi dalla manifestazione, dopo qualche giorno lo ha imposto.

Per ragioni di sicurezza, prima di tutto.

Le vetture sarebbero dovute partire il 4 di marzo per Almeria, per poi raggiungere il Marocco dove si svolge il famoso raid. Manuel Aime e Aldo Bono vogliono comunque partire: proveranno ad iscriversi al Sahara Racing Cup in Tunisia, con partenza il 26 marzo.

Sarà più complicato, invece, per l'altra coppia cuneese, Marco e Mauro Dalmasso.

Oggi il saluto e le macchine in piazza, alla presenza dell'assessora Cristina Clerico e di tanti amici, che hanno vissuto con i due equipaggi i preparativi per questa avventura alla quale non potranno partecipare.