"Scuole riaperte solo lunedì? La Regione non conferma: nulla di ufficiale"

"Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale, perché nessuna decisione è stata ancora presa". Questo il commento che arriva dalla Regione sulle anticipazioni di stampa circolate in queste ore in merito a una decisione dell’Unità di Crisi sull’emergenza Coronavirus circa una riapertura delle scuole piemontesi rimandata a lunedì 9 marzo.



"Appena una decisione sarà assunta verrà evidentemente comunicata dai nostri canali ufficiali", si aggiunge da Piazza Castello.



Rispetto a quanto annunciato domenica, la scelta in merito alla data individuata per riaprire le scuole piemontesi sarà comunicata entro stasera, senza aspettare martedì, aveva comunicato questa mattina il governatore Cirio a margine della riunione della sua Giunta con le parti economiche. "Se la situazione non migliora, si prolunga lo stop alle lezioni", aveva detto il governatore, pur tenendo aperta qualunque ipotesi. "Abbiamo un fitto interscambio di docenti e studenti con la Lombardia, sui quali peraltro non ho giurisdizione. E anche ci fosse una possibilità su un milione, credo che nessuno vorrà correre rischi".



Da qui l’ipotesi che le scuole piemontesi possano rimanere chiuse anche oltre la giornata di mercoledì, 4 marzo: decisione che in ogni caso verrà comunicata in modo ufficiale solamente al punto stampa in programma per questa sera alle ore 18.