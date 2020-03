Autostrada A6: chiuso causa maltempo il tratto Altare-Savona in direzione del bivio A10

Chiuso, come da protocollo della Prefettura, a causa delle condizioni meteo (per vento e pioggia all'altezza del viadotto sud) il tratto autostradale lungo l'A6 Torino-Savona. La società che gestisce la tratta in questione comunica sul proprio sito:

"Inizio evento ore 12.30: A6 Torino-Savona tratto chiuso tra Altare e bivio A6/A10 Savona in direzione del bivio A10 a causa delle condizioni meteo".

Al momento resta aperto il nuovo viadotto a salire in Val Bormida. La società sta lavorando per istituire il doppio senso nella tratta Savona-Altare (nel tratto del ponte Madonna del Monte), ma ci vorrà almeno un'ora.