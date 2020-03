RaccoltaCase diventa OIKIA.IT e aumenta gli investimenti sul web

Dopo aver acquisito anni di esperienza, contatti con addetti del settore e know-how con il portale RaccoltaCase, l’editore Publidok ne ha decretato la fine e, dopo una pianificazione strategica e commerciale che non ha nulla da invidiare ai “colossi del web”, ha portato al debutto il portale immobiliare OIKIA.IT : investimenti sul web, una redazione totalmente rinnovata, una rivista cartacea di alta qualità di supporto. Di sicuro Oikia.it, nonostante la concorrenza sempre crescente, è qui per restarci molto a lungo.



Perché OIKIA? Il brand deriva dal greco, οἶκος significa "Casa", da non intendersi letteralmente, ma più riferita a quella tipica sensazione che si prova quando ci si sente parte di un luogo o di una famiglia, e comunica immediatamente le finalità del progetto: affidabilità delle informazioni fornite in una cornice usabile e accessibile a tutti.



La rivista OIKIA



OIKIA.it non è solo un portale web ma, come il suo predecessore, è accompagnato nella sua opera promozionale da una rivista cartacea, distribuita capillarmente nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna (molte altre regioni stanno aggiungendosi alla copertura della rivista).



Uno strumento obsoleto? Decisamente no. Una gran parte del target di riferimento, ovvero privati e aziende interessate ad acquistare un immobile nella loro città, fa ancora riferimento agli annunci su carta. Ma Publidok per la versione cartacea di OIKIA non si è risparmiato: immagini in alta definizione, layout professionale e di impatto, contenuti dal taglio giornalistico, uscita a cadenza mensile proprio per privilegiare la qualità alla quantità. Non il classico giornalino di annunci ma un vero e proprio magazine, facile per chi lo sfoglia, prestigioso per le agenzie che entrano a farne parte.



Anche ad ALBA (CN), ambitissima città strategica delle Langhe, rientra appieno nei piani di sviluppo commerciale di Publidok, dove la rivista vanta una distribuzione capillare sull’intero territorio del Comune.



I maggiori investimenti pubblicitari? Sul web ovviamente.



Chi decide di affidare la visibilità delle proprie inserzioni ad un portale immobiliare, si aspetta che l'editore non si risparmi al fine di garantire visibilità e affidabilità ai contenuti, geolocalizzando le offerte e la visibilità web. OIKIA soddisfa queste aspettative attraverso crescenti investimenti su motori di ricerca, siti internet di settore, influencer, promozioni mirate.



Il mercato immobiliare 2020 secondo gli esperti



Secondo gli analisti di settore, il 2020 vedrà un sensibile aumento delle compravendite immobiliari, in particolare nei grandi centri come Torino, Bologna e Milano, con Roma città trainante dell’intero mercato.



Il Comune di Alba, forte di un florido turismo, economia forte (specie nel settore agroalimentare) e opportunità di lavoro, sta diventando sempre più ambito sul mercato immobiliare, tanto da essersi ritagliato la reputazione di “quartiere elegante” di Cuneo. Le quotazioni per un appartamento nei pressi di Piazza Risorgimenti aumentano di anno in anno con andamenti di molto superiori alla media nazionale, che si assesta su un rendimento lordo di circa 5,9%.



Per non incorrere in speculazioni e stime errate da parte dei venditori l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione uno strumento gratuito.



Quanto vale “realmente” una casa o un appartamento? Spesso questo parametro viene lasciato a stime a vista fatte dall’Agenzia, di frequente il compratore acquista alla cieca un immobile sovrapprezzato. Per colmare questa asimmetria informativa l’Agenzia delle Entrate, fornisce strumenti utili alla valutazione immobiliare. Sull’omonimo sito internet istituzionale è infatti presente la Banca dati delle quotazioni immobiliari, attraverso cui scoprire, aggiornati, i valori degli immobili residenziali e commerciali a seconda della città e del quartiere di interesse.