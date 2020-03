Caritas Saluzzo, si cercano inquilini per il co-housing sociale “Casetta” nell’ex casello ferroviario di via Savigliano

Saluzzo, la "Casetta" in via Savigliano dedicata al co-housing sociale Caritas

"Vuoi fare un’esperienza di coabitazione, condivisione e servizio con altri giovani? Stai cercando casa, ma non hai la possibilità di vivere per conto tuo? Vuoi unire l’abitare e il partecipare … con qualche ora di volontariato?".

Candidati a entrare nella “Casetta”: è l'invito per il Cohousing sociale della Caritas di Saluzzo. La call per la Casetta nell’ex casello ferroviario a Saluzzo, in via Savigliano 30, è relativa a 5 inquilini annuali, almeno sino a dicembre, giovani donne e uomini, tra i 20 e i 35 anni, residenti o meno nel Saluzzese, studenti, lavoratori o disoccupati.

A ognuno è richiesto un impegno di servizio volontario nella Caritas di Saluzzo, a seconda della disponibilità.

Il progetto era stato presentato lo scorso anno ed è partito ad aprile del 2019.

L’edificio di cui si parla è a due piani: al piano inferiore si trovano la cucina, un bagno e una stanza che può avere un uso polivalente (co-working, eventi con altri giovani, ospitalità); al piano superiore ci sono due stanze da letto e un bagno. La “Casetta” ha un cortile d’entrata, mentre sul retro ci sono un giardino e un orto. Non è presente un impianto di teleriscaldamento, ma una stufa. Non è presente la linea telefonica o internet.

Come candidarsi ?

Si richiede una breve lettera di presentazione e motivazionale, che includa informazioni su eventuali impegni di studio o lavoro, con i propri recapiti per essere ricontattati. Per candidarsi scrivere a: info@saluzzomigrante.it. Per ulteriori informazioni: Andrea 328 216 7983.

A carico degli inquilini ci sarà un rimborso spese, simile ad un affitto calmierato in base alle proprie disponibilità.

Gli inquilini del Co-Housing devono condividere i valori della “Casetta” dai momenti di convivialità, alle attività esterne, all’impronta ecologica ed etica della coabitazione, alla disponibilità di alcune ore di volontariato per la Caritas.



http://www.saluzzomigrante.it/<wbr></wbr>2020/03/02/inquilini-per-<wbr></wbr>cohousing-sociale-2-2/