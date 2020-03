Cuneo: l’area del complesso di San Francesco e quella del Palazzo comunale avrebbero bisogno di una bella pulizia (FOTO)

A Cuneo l’antico complesso di San Francesco e il vicino Palazzo del Comune rappresentano due gioielli monumentali presenti nel Centro storico cittadino. Durante gli ultimi tempi le due aree sulle quali sono localizzati presentano segni di evidente degrado.

Nella zona di San Francesco trovi l’erba che cresce nella pavimentazione (FOTO 1 e 2), i rami di legno e le foglie a mucchi qua e là (FOTO 3 e 4), un paio di sedie abbandonate al loro destino tra le fioriere (FOTO 5) e la spazzatura sulla piazza (FOTO 6). Inoltre, le postazioni interrate di raccolta dei rifiuti hanno spesso l’immondizia lasciata fuori (FOTO 7). Inciviltà delle persone o cassonetti troppo pieni?

Nel caso del Palazzo municipale la parte bassa di tutti i pilastri di sostegno dell’edificio, sia nella parte interna che in quella esterna, sono in cattive condizioni estetiche e macchiati in modo diffuso dall’urina degli animali (FOTO 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21). Anche davanti all’ingresso del Comune (FOTO 22). Poi, una bicicletta senza ruota anteriore è lì da chissà quanto tempo agganciata alla rastrelliera in modo non corretto (FOTO 23).

L’immagine accogliente e positiva di una città si coglie dal decoro urbano di ogni luogo, ma soprattutto da quello dei posti di maggiore frequentazione. Se è pulita sono più belle e vivibili anche le attrazioni e le iniziative offerte. E questo vale per i turisti e per i residenti.

Cuneo, nell’area di San Francesco e in quella del Palazzo comunale avrebbe bisogno di una bella sistemazione.