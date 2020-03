Cuneo: si illustra il bando di rigenerazione di caserma "Montezemolo"

Ancora qualche ora e i diversi dubbi che hanno caratterizzato il futuro della caserma "Montezemolo" di Cuneo troveranno una risposta definitiva: nella mattinata di domani (mercoledì 4 marzo), infatti, in sala Vinaj si terrà la conferenza stampa di presentazione del bando di progettazione della struttura in corso Francia.

Il progetto è stato realizzato dall'azienda torinese Chintana Srl. I lavori dovranno essere conclusi entro dicembre 2022.

Il progetto in questione ha suscitato diversi dubbi in una parte della cittadinanza e dell'amministrazione comunale. Il gruppo Cuneo per i Beni Comuni ha realizzato, nel corso degli ultimi mesi, diverse interpellanze e ordini del giorno discussi in consiglio comunale, lamentando in particolar modo lo scarso coinvolgimento della cittadinanza e la mancanza di qualunque forma di progettazione partecipata.

Ma sono anche le voci trapelate sul bando a suscitare alcune perplessità, specie agli occhi dell'associazione "Di Piazza in Piazza" - che lo scorso 21 febbraio, dopo una manifestazione di protesta davanti al municipio, ha consegnato al sindaco Federico Borgna una lettera con le proprie osservazioni - : si parla di abbattere un edificio e riqualificarne un altro, facendolo diventare un "centro di sviluppo per l'industria 4.0", ma anche di costruire una piastra per ospitare grandi eventi dell'ampiezza di 10mila metri quadrati (a seguito, probabilmente, dell'abbattimento di alcuni alberi).

Senza dubbio presente alla conferenza stampa di domani sarà l'assessore Mauro Mantelli che alla fine della scorsa settimana ha partecipato insieme alla consigliera Laura Risso, a Firenze, a un incontro dedicato alla rigenerazione urbana nell'ambito del festival "Many possible cities".

"Per comprendere ciò che intendiamo fare della ex caserma Montezemolo nulla è più utile del vedere dal vivo la dinamica di uno spazio rigenerato dalla presenza e dalle relazioni tra le persone - ha detto Mantelli - . Questo spazio fiorentino non è l’unico in città e tantomeno in Italia. Si è evoluto diventando luogo, dove i giovani, meno giovani, famiglie e studenti si trovano e vivono senza vincoli gli spazi come se fossero una casa allargata, il Wi-Fi, spazi di studio e lettura, angoli per il riposo, per il gioco, per conversare, ristorarsi, ascoltare musica, seguire eventi e conferenze stando insieme. Al di fuori dell’omologazione dei tempi di un normale ristorante o di un tradizionale luogo di incontro".