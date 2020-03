Fiamme Gialle in lutto a Bra: morto l’appuntato scelto qualifica speciale Michele Gariuolo. Aveva 54 anni

È lutto nelle Fiamme Gialle di Bra per l’improvvisa scomparsa dell’appuntato scelto qualifica speciale Michele Gariuolo.

Il militare è morto nella mattina di oggi (martedì 3 marzo) nel letto dell’ospedale Santo Spirito, dove era stato ricoverato a causa di una grave malattia, che non gli ha lasciato scampo.



Originario di Stigliano (Matera), Michele Gariuolo era nato il 16 settembre 1965 e nel 1987 era entrato a far parte della Guardia di Finanza. Dopo aver frequentato il corso di istruzione a Mondovì e aver lavorato a Roma, Bari e Lanzo Torinese, dal settembre 1999 prestava servizio alla caserma Trevisan di Bra, dapprima alla Compagnia e poi al Gruppo.



Il Corpo delle Fiamme Gialle, a partire dal comandante provinciale di Cuneo, colonnello Luca Albertario, e dal comandante del Gruppo di Bra, maggiore Diego Tatulli, si stringe attorno alla famiglia del militare, esprimendo grande vicinanza e affetto alla moglie Rosa Curcio, ai figli Federica di 21 anni e Pietro di 17 anni, alla sorella Rosa e ai parenti tutti.



Le esequie saranno celebrate giovedì 5 marzo, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo di Sommariva del Bosco, con partenza alle ore 14.45 dall’abitazione di via Torino, 151/C. Rosario mercoledì 4 marzo, alle ore 20.30, nella chiesa dei Battuti Neri di Sommariva del Bosco. La famiglia devolverà le eventuali offerte per la ricerca sul cancro.



Decine di messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore da parte di colleghi, amici e conoscenti. Tutti lo ricordano come un finanziere che si è sempre distinto per aver svolto il suo lavoro con professionalità e disponibilità, servendo con onore la divisa. Lascia un grande vuoto.