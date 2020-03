Il geometra chiusano Andrea Bodino eletto all'unanimità vicepresidente del Parco Alpi Marittime

Prima riunione ieri, lunedì 2 marzo, per il nuovo Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime guidato dal presidente Piermario Giordano.

All'unanimità è stato eletto vicepresidente Andrea Bodino, geometra chiusano di 36 anni, consulente energia di Casa clima che si occupa di ambiente, efficienza energetica e salubrità.

“Sono onorato di ricoprire questa carica – ha dichiarato il vicepresidente neo eletto Bodino -. Tuttavia voglio che la mia carica non si distingua da quella degli altri. Siamo una bella squadra, tutti sullo stesso piano, ognuno per le proprie competenze con l'obiettivo di lavorare insieme, condividere e rafforzare l'unità dell'ente”.

“I miei complimenti ad Andrea Bodino – ha commentato il primo cittadino di Chiusa di Pesio Claudio Baudino -. Da chiusano e da sindaco, è per me una grande soddisfazione, frutto di un ottimo lavoro di squadra tra amministratori locali. Nel cda c'è anche il chiusano Armando Erbì in rappresentanza delle associazioni ambientaliste. Due nomi che danno una forte presenza del territorio all'interno dell'Ente di gestione delle Aree Protette”.

Sono stati poi nominati i sindaci di Entracque Gian Pietro Pepino e di Valdieri Giacomo Gaiotti come componenti nel gruppo europeo di cooperazione territoriale "GECT Parco europeo Marittime Mercantour".

“L'impronta che voglio dare come presidente dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime è di costruire un team in cui tutti i componenti del cda avranno deleghe specifiche nell'ambito delle loro competenze e possibilità – ha commentato il presidente Piermario Giordano -. Sempre tenendo conto che sono praticamente volontari”.

L'indennità spettante ai consiglieri dell'Ente è infatti di circa 1.600 euro lordi all'anno. Per il presidente si arriva a 9.177 euro lordi all'anno.