Invasi idroelettrici: il Piemonte approva il disegno di legge per l'autogestione

" Ringrazio l’Assessore alla Tutela delle acque e gli uffici regionali per il grande lavoro fatto - aggiunge ancora il Presidente - , che sottolinea come si sia arrivati ad un provvedimento di equilibrio che ci consentirà di gestire liberamente in Piemonte una delle risorse più preziose e importanti di cui disponiamo, l’acqua ".

"Da questo provvedimento non dipendono solo nuove entrate per la Regione, perché una volta approvata definitivamente, spiega ancora il Presidente, la legge ci consentirà di impostare per la prima volta una politica regionale dell’energia. Una piccola rivoluzione che ci permetterà di sostenere le nostre imprese piemontesi con misure concrete per ridurre la concorrenza sleale degli altri paesi, dove il costo dell’energia in certi posti arriva quasi alla metà".