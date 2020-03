Lavori in corso al rifugio Pian delle Gorre a Chiusa di Pesio: riapre entro fine marzo con la cooperativa sociale Proteo

Entro fine marzo riaprirà il rifugio Pian delle Gorre a Chiusa di Pesio e sarà gestito dalla cooperativa sociale Proteo di Mondovì.

Una bella notizia per la valle Pesio e gli amanti della montagna. La struttura in località Certosa era infatti chiusa da ottobre scorso, dopo sei anni della precedente gestione privata.

“Abbiamo partecipato al bando del Parco Alpi Marittime e a dicembre abbiamo ottenuto l'aggiudicazione provvisoria – spiega Fabrizio Clerico, presidente della Cooperativa Proteo di Mondovì -. A gennaio l'aggiudicazione definitiva, poi abbiamo perfezionato il contratto tra il 20 e il 25 febbraio. Da tale data abbiamo 30 giorni per aprire. Si aprirà entro fine marzo, probabilmente il week-end del 21-22 marzo. Abbiamo già terminato di ridipingere gli interni e la parte esterna, oltre a piccoli lavori di manutenzione”.

La Proteo S.c.S. è una Società Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo nata nel 1997. È l'acronimo di Progettazione tecniche ecologiche occupazionali e vanta un'esperienza ormai ultradecennale nella gestione dei rifiuti in provincia di Cuneo, ma negli anni ha ampliato i servizi in vari ambiti. “Lo storytelling della nostra cooperativa è prendersi cura dell'ambiente in senso lato - racconta Clerico -. Partiamo dal cuore che è l'ecologia ma spaziamo anche dal punto di vista agricolo con la gestione di due supermercati a marchio 'Natura Sì', poi gestiamo anche due comunità sulle dipendenze e abbiamo 30 migranti in SPRAR, poi gestiamo attività di pulizie e manutenzione del verde”.

La gestione del rifugio Pian Delle Gorre è per loro una novità, come spiega Clerico: “Siamo motivati e ci stiamo lavorando in modo deciso. Si tratta di una bella sfida da sviluppare puntando sulla rete e sulla sinergia con il Parco e l'amministrazione comunale”.

Lo conferma anche il sindaco di Chiusa di Pesio Claudio Baudino: “Puntiamo a una bella collaborazione con la cooperativa Proteo, coinvolgendo anche produttori e fornitori locali. Vogliamo fare sistema in vallata per potenziare la nostra offerta turistica. Chi vorrà vivere la valle Pesio, potrà visitare il museo, poi la biblioteca diventata polo didattico, l'area della Roccarina e salire in vallata al rifugio delle Gorre. Insieme al Parco poi vogliamo gestire in modo diverso la pesca in località Ardua attraverso attività didattiche”.

Soddisfatto anche il neo presidente dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime Piermario Giordano: “Il Pian delle Gorre è una peculiarità del parco, una struttura data in gestione nel precedente mandato. Sabato pomeriggio abbiamo fatto un sopralluogo, con gran parte del cda, oltre al sindaco chiusano Baudino e all'assessore Simone Giorgetti. Abbiamo parlato con il presidente Clerico e dato le nostre indicazioni nell'ambito delle nostre deleghe. Si tratta di una bella area che è sempre stata un fiore all'occhiello per il turismo. Oltre ad avere la parte rifugio c'è un'interessante area destinata alle tende che, se ben sfruttata, può generare grandi potenzialità. Ci auguriamo che la gestione del rifugio possa essere il più efficiente possibile. Siamo pronti a collaborare. Il fatto che la gestione sia stata affidata ad una cooperativa sociale non può che essere un vantaggio”.

“La grande novità che vogliamo trasmettere è che oltre alla ricaduta sociale, rispetto al classico gestore, noi siamo una vera e propria organizzazione - spiega ancora Clerico della coop Proteo -. È un rifugio che ha potenzialità importanti ed è facilmente raggiungibile tutto l'anno. Attraverso una serrata turnazione cercheremo di tenere aperto anche la sera, in particolare d'estate con un menù un po' più curato rispetto a quello tradizionale del pranzo. Per le proposte gastronomiche punteremo su prodotti biologici e del territorio, ospitando anche eventi di comunità”.

Il rifugio Pian delle Gorre ha un'ottantina di coperti, e fino a 18 posti letto. “Vogliamo anche potenziare l'area campeggio per le tende – conclude Clerico -. E far rivivere anche il rifugio Gias sottano di Sestrera che conta sei posti letto”.