"Regione e amministrazioni comunali non hanno interesse ad ascoltare i cittadini: diteci, chi state rappresentando?

il 23 settembre scorso la Commissione Trasporti presieduta da Mauro Fava, insieme ai funzionari della Agenzia per la mobilità, ha ascoltato le richieste del Gruppo Pendolari della tratta ferroviaria Cuneo-Torino. Il presidente Fava ha dichiarato, al termine della commissione: "Abbiamo ascoltato con attenzione le istanze dei pendolari, le esamineremo al più presto anche con l'assessore ai trasporti Gabusi che oggi non ha potuto partecipare all'audizione".

- In data 12 settembre mandammo una prima lettera a circa 30 comuni del cuneese, in teoria interessate dalle linee ferroviarie attive o sospese, chiedendo loro un supporto alle nostre richieste/proposte. Nessuna risposta.

- Il 17 dicembre altra lettera all'amministrazione comunale di Cuneo per avere chiarimenti su quanto discusso in consiglio comunale a proposito degli argomenti indicati nell'interpellanza. Nessuna risposta.

Da ciò se ne può dedurre, ed è palese, che non vi sia alcun interesse ad ascoltare la voce dei cittadini e tanto meno quella dei pendolari, e non solo da parte della Regione, ma anche da parte delle amministrazioni comunali, e aggiungiamo anche dalla maggior parte di chi è membro dei consigli comunali.

Chiediamo quindi a tutti loro: chi state rappresentando? Perché non volete neanche ascoltare o dimostrare un minimo di interesse alle problematiche e/o proposte che interessano la cittadinanza, anche in ottica di un potenziale sviluppo del territorio stesso e per una migliore mobilità integrata e sostenibile? Non vi è stato chiesto di risolvere le diverse questioni che sappiamo non essere di vostra competenza, ma ci aspettavamo almeno un minimo di supporto affinché gli enti preposti fossero ulteriormente sollecitati, invece niente, il silenzio assoluto, quasi un vuoto cosmico.