Rimossi i rifiuti lungo lo svincolo dell'Asti-Cuneo tra Guarene e Castagnito

Dopo la segnalazione da parte delle due Amministrazioni, alcune squadre di addetti inviati dal consorzio Coabser hanno rimosso la vera e propria discarica a cielo aperto presente da tempo lungo il percorso dell’autostrada Asti-Cuneo, al confine dei comuni di Castagnito e Guarene ( leggi qui ).



L’intervento è stato realizzato nei giorni scorsi, interessando una zona divenuta un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo, spesso lanciati oltre il guard-rail da auto in transito lungo la direttrice stradale.



"Purtroppo – spiega il sindaco di Guarene Simone Manzone - il contrasto alla piaga dei rifiuti gettati nelle campagne e lungo le nostre strade è una quotidiana costante nel lavoro dei nostri dipendenti, che impiegano molto tempo sia nel raccogliere le segnalazioni che nell’intervenire sul posto per ripulire le zone interessate da questo fenomeno. In ogni caso non bisogna abbassare la guardia né stancarsi di combattere contro questo incivile costime. Nel nostro Comune abbiamo allo studio misure stringenti per individuare e punire i responsabili, come già abbiamo fatto in questi mesi. Peraltro si tratta di comportamenti insensati: ci sono le aree ecologiche aperte in orari accessibili a tutti e persino servizi gratuiti di raccolta domiciliare degli ingombranti, è sufficiente richiederli. Davvero non riesco a capire perché si debba arrivare ad abbandonare i rifiuti nelle campagne – conclude il primo cittadino –. Evidentemente dobbiamo investire di più di più nella cultura e formazione dei cittadini”.