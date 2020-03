San Michele Mondovì: dopo quasi un quarto di secolo Livia Salvatico lascia la lavanderia "Stella"

Ventitré anni, quasi un quarto di secolo. Pochi, pochissimi giorni di chiusura, giusto i lunedì imposti dal riposo settimanale. Neppure il gesso ad una gamba le ha impedito di alzare la saracinesca della sua attività; per questo, adesso, nessuno a San Michele Mondovì crede davvero che l'abbia ceduta e che sabato 29 febbraio sia stato il suo ultimo giorno di lavoro.

Eppure, è tutto vero: Livia Salvatico, 71 anni, non è più al timone della lavanderia "Stella", presso cui iniziò a prestare servizio nel 1998, imparando un mestiere nuovo da zero, rimboccandosi le maniche e mettendo in campo tanta voglia di fare. In questi anni di servizio, ha rappresentato un punto di riferimento non soltanto per i sanmichelesi, ma anche per abitanti e villeggianti delle vallate limitrofe, che durante le vacanze affidavano a lei la pulizia dei loro vestiti.

Qualche anno fa, durante la stagione estiva, era solita recarsi sul posto di lavoro in bicicletta partendo dalla sua abitazione di Mombasiglio e, al termine della giornata, faceva ritorno a casa con i "compiti" da svolgere nelle ore serali: non era raro imbattersi nella sua pedalata appesantita dalle 3 o 4 borse agganciate al mezzo, senza dimenticare il carico presente nel cestino. Negli altri periodi, invece, si metteva alla guida della sua Seicento gialla e quasi si faticava a scorgerla al volante, tra piumoni e biancheria da riconsegnare che affollavano l'abitacolo.

Ora, la lavanderia "Stella" continuerà ad aprire i propri battenti grazie alla nuova titolare, che in questi giorni ha già appreso le prime nozioni del mestiere, alle quali se ne aggiungeranno di ulteriori durante il periodo di affiancamento.

Poi, Livia Salvatico, potrà finalmente fare la nonna... O forse no. Ben vengano i nipotini, sia chiaro, ma magari un po' di tempo libero avanzerà e chissà che non possa essere dedicato al lavoro. D'altro canto, lei ha sempre adorato il contatto con il pubblico e sin dal 1965, quando frequentava le scuole medie, ha avuto i primi approcci con il mondo del commercio, lavorando in autogrill come dipendente prima e come proprietaria poi.

Signora Salvatico, qual è il capo d'abbigliamento che ha lavato di più in tutti questi anni d'attività?

"Sicuramente le camicie da uomo, ma anche le mutande non sono state da meno...".

Le mutande?

"Sì, so che è insolito portare in lavanderia l'intimo affinché venga lavato, eppure io ho avuto tantissimi clienti che mi hanno affidato slip e calzini, senza dimenticare le decine e decine di vestiti di carnevale che ho visto transitare nel mio negozio".

L'episodio più insolito che Le sia mai capitato?

"Quando era necessario, non mi limitavo solo al lavaggio, ma provvedevo anche alle operazioni di cucito. Una volta si presentò da me un signore mai visto e, siccome voleva accorciare i pantaloni, gli chiesi se potessi misurarglieli. Lui, senza pensarci su, se li abbassò immediatamente, restando in mutande senza problema alcuno".

Ha mai avuto qualche cliente famoso?

"Vip veri e propri no, anche se si servivano da me numerosi dirigenti di alcuni stabilimenti industriali della zona".