Cuneo, fermato in auto dalla Polizia si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti alcolemici: denunciato un 62enne

Percorreva via Valle Po con la sua Fiat Panda a una velocità troppo inferiore a quella consentita normalmente, tanto da insospettire una pattuglia della Polizia, che ha preceduto al fermo del veicolo.

R.M., cuneese classe 1958, è stato pinzato in uno dei numerosi controlli su strada votati al contrastare i casi di guida sotto effetto di sostanze e denunciato. Con lui in macchina al momento del fermo, la moglie e la figlia.

L'uomo dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto rifiutatosi di procedere agli accertamenti alcolemici. Per lui, inoltre , la confisca del mezzo e il ritiro della patente della carta di circolazione.