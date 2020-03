Drone si schianta mentre sorvola l'autostrada a Fossano: nei guai un 28enne

Un veicolo in sosta in corsia di emergenza sulla Torino-Savona, all'altezza del viadotto "generale Franco Romano" a Fossano.

La polizia stradale, competente sulla tratta, si accosta all'auto e scopre che il conducente, un 28enne di Fossano, R.D., sta cercando di recuperare un drone di sua proprietà, appena precipitato dal viadotto a causa di una perdita di segnale.

Alcuni pezzi del velivolo erano ancora sulla carreggiata autostradale, altri precipitati nei campi sottostanti. Il tutto è stato fotografato e sequestrato e il giovane denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cuneo per aver violato l'art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), in relazione al mancato rispetto del regolamento ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), che vieta espressamente il sorvolo delle autostrade quali "Infrastrutture sensibili" e l'art. 1231 R.D. nr. 327 del 30.03.1942 (Codice della navigazione).

Si tratta probabilmente del primo caso in provincia.