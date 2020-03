Mondovì: mandano i vetri in frantumi ed entrano nell'alberghiero, ma vengono beffati dalle porte tagliafuoco

"Quelli che approfittano della chiusura delle scuole per emergenza e poiché si annoiano, poverini, prendono un mattone, spaccano qualche vetro e provano a entrare".

Comincia con queste parole il post di sfogo pubblicato sui social network da Donatella Garello, preside dell'istituto alberghiero "Giolitti-Bellisario" di Mondovì al centro, nelle scorse ore, di un nuovo episodio di cronaca, verificatosi presumibilmente nei giorni scorsi e venuto alla luce soltanto nella mattinata di lunedì 2 marzo, quando i collaboratori scolastici hanno potuto finalmente accedere all'interno della sede per le operazioni di pulizia connesse all'emergenza Coronavirus.

Una volta entrati, l'amara scoperta: due vetri nella parte bassa della struttura erano stati mandati in frantumi e sono state trovate aperte alcune finestre in modo inspiegabile. Poi, tutto si è fatto più chiaro: accanto al vetro rotto di una portafinestra è stato rinvenuto un mattone, sicuramente utilizzato per creare un varco d'accesso nella sede dell'alberghiero.

Immediatamente il fatto è stato segnalato ai carabinieri monregalesi, intervenuti sul posto per il sopralluogo di rito: si ipotizza che i malintenzionati volessero girovagare all'interno dell'istituto per compiere un furto, ma la presenza delle porte tagliafuoco gliel'ha impedito.

"Tutto inutile. Fermi. Ciao", continua Donatella Garello nel suo racconto, concludendo: "E cosa speravano di trovare, devastare, rubare? Sono sempre profondamente disturbata da episodi come questo. Molto disturbata. Punto". Impossibile darle torto.