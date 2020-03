Saluzzo, condannato per il porto illegale di un cutter

Erano in quattro a processo con le accuse di ricettazione e porto d’arma. Ma per uno degli imputati sarà da rifare l’istruttoria perché non gli era stata notificata la citazione in giudizio.

I fatti si riferiscono al settembre 2018. I carabinieri stavano pattugliando le vie centrali di Saluzzo dopo alcune segnalazioni di furti avvenuti in zona. Avevano notato un’auto sospetta con targa francese e quattro uomini a bordo che, dopo essersi accorti dei militari, avevano cercato di dileguarsi. Durante l’inseguimento qualcuno aveva lanciato fuori dal finestrino un oggetto che i carabinieri avevano raccolto: si trattava di un coltellino cutter.

L’inseguimento era terminato poco dopo, i quattro erano stati portati in caserma e identificati come i fratelli N. e M.O., e gli amici M.F. e C.B., di nazionalità rumena domiciliati al campo nomadi di via Germagnano a Torino. Uno di loro aveva con sé un cellulare che risultò rubato ad un torinese.

Questi, sentito come testimone, aveva raccontato che circa un mese prima aveva subito il furto del cellulare. Tramite l’applicazione dell’Iphone che permette di geolocalizzare l’apparecchio, aveva visto che poco dopo il suo telefono si trovava dalle parti del campo nomadi: “Non mi sono fidato ad andarlo a recuperare e ho fatto denuncia”.

Il giudice ha assolto M.F. e C.B. dai reati contestati, così come chiesto dal pm Francesca Lombardi. N.O. è stato condannato a 6 mesi di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per porto ingiustificato del coltellino. Era lui l’uomo seduto in auto al posto del passeggero ad aver lanciato fuori dal finestrino il cutter.

In quanto al fratello M.O., accusato di ricettazione del telefono cellulare, si celebrerà un nuovo processo.