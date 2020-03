Trentenne cuneese trovato in possesso di uno storditore: denunciato dalla Polizia per porto d'arma non consentita

E' stato denunciato dalla Polizia di Cuneo per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e porto d'arma propria non consentito M.D., cuneese di classe 1990 recente protagonista di uno spiacevole episodio lungo la strada tra Vignolo e Cuneo.

Gli agenti hanno quindi rintracciato il trentenne in piazza Galimberti e, nonostante la sua reticenza, l'hanno portato in Questura provvedendo poi alla perquisizione personale e dell'autovettura. Nel portaoggetti di quest'ultima è stato ritrovato l'oggetto in questione, identificato come uno storditore, arma non ammessa.