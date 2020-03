Verzuolo, restituirono un prestito con un assegno scoperto: coppia condannata per truffa

Per un presunto prestito di 5mila mai restituito gli ex titolari di un esercizio commerciale di Verzuolo sono stati condannati per truffa a nove mesi di reclusione e al pagamento del risarcimento di 7mila euro alla parte civile costituita.

La persona che li aveva querelati era una cliente ma anche un’amica personale della coppia C.P. e I.B. Nel marzo 2018 la donna, su indicazione dello stesso C.P., aveva emesso un bonifico bancario da 5mila euro su un conto societario riconducibile a I.B.. Dopo tre mesi C.P. aveva firmato un assegno in suo favore per restituire il prestito. L’assegno però era risultato inesigibile perché emesso dal conto di una precedente società di C.P., chiusa tempo prima. A quel punto sarebbe stato lo stesso C.P. a richiedere la restituzione dell’assegno all’amica, che aveva acconsentito suo malgrado.

Gli imputati hanno invece negato che i 5mila euro fossero una somma data in prestito dalla donna: “Erano un regalo di nozze per il nostro matrimonio, di cui la nostra amica era stata testimone in gennaio” ha spiegato C.P. . “Non avendo un conto intestato a me le chiesi di versare il denaro sul conto della società. Poi uno dei figli era venuto a conoscenza della cosa allora ha inventato la storia del prestito”.

I.B. ha confermato di non aver mai visto quell’assegno e che i 5mila euro erano stati un regalo.

Secondo le difese, con gli avvocati Pier Carlo Botto per I.B. e da Michele Toma per C.P., mancavano gli elementi della truffa: “C'era al massimo un prestito non restituito”.