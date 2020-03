Cuneo, aperte le iscrizioni per la 23esima edizione di "Senza Etichetta"

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 23esima edizione di "Senza Etichetta" la rassegna che ha lanciato sul panorama musicale grandi artisti ora riconosciuti a livello nazionale.

La rassegna nasce nel 1998 dall’idea di alcuni insegnanti e dal Direttore del Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo” in collaborazione con l’allora Assessorato alla Gioventù del Comune di Ciriè, intenzionati a realizzare una serie di appuntamenti musicali per giovani artisti, solisti o in gruppo.

Presiede la commissione il maestro Giulio Rapetti Mogol, uno tra i più conosciuti parolieri e produttori discografici della storia della musica italiana e grande talent scout di giovani cantautori.ll vincitore di “Senza Etichetta 2020” riceverà in premio una borsa di studio del valore di 3500 euro che permetterà di frequentare un corso di alta formazione presso il CET, Centro Europeo di Toscolano.