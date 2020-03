La campagna non si ferma, e Coldiretti Cuneo propone a Cuneo uno show cooking "scaccia psicosi"

Anche in un momento di emergenza come quello che vive il nostro Paese, la campagna non si ferma. Le attività in campo proseguono, gli animali non smettono di alimentarsi, gli agricoltori continuano a produrre cibo buono e sano.

E Coldiretti Campagna Amica propone a Cuneo uno show cooking per far scoprire e gustare uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Cuneo a tavola, la carne bovina di razza Piemontese.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si inserisce nel calendario di appuntamenti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, un’onda lunga di sapori che dallo scorso ottobre racconta la grande biodiversità del nostro territorio fra prodotti agricoli e ricette curiose. Protagonista del nuovo show cooking sarà la Piemontese, prima razza autoctona nazionale. Mentre chef e studenti dell’Alberghiero di Dronero prepareranno “live” gustosi piatti a base di Fassone Piemontese, che si potranno assaporare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin, l’allevatore Claudio Voarino di Vicoforte presenterà le caratteristiche peculiari di questa carne, i tagli più pregiati e l’origine del termine Fassone. “La nostra azienda – spiega Claudio, titolare di Cascina Lisindrea, aderente al circuito Campagna Amica – si occupa da generazioni di allevamento di bovini di razza Piemontese, con una grande attenzione al benessere degli animali. Qui da noi si tramanda di padre in figlio l’arte della macelleria e la voglia di far conoscere la genuinità di quanto produciamo ai consumatori, a partire dai più piccoli, grazie alla nostra fattoria didattica”. “La possibilità che i cuneesi avranno di incontrare uno dei produttori Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo – sottolinea il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – è importante, soprattutto in tempi di diffusa psicosi legata al nuovo Coronavirus, per confermare che i nostri agricoltori e allevatori non si fermano, non smettono di promuovere il valore della nostra enogastronomia e la ricchezza delle nostre terre”. Appuntamento, dunque, per giovedì 5 marzo alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. Per prenotare un posto all’evento si chiami il numero 0171 489199.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it​